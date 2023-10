Une star échappe au PSG et flambe après son transfert

Pierrick Levallet

Désireux de mettre la main sur un buteur cet été, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato. Le club de la capitale était notamment annoncé sur les traces de Romelu Lukaku. Mais finalement, l'attaquant de 30 ans a choisi de s'engager à l'AS Roma. Et depuis, l'international belge brille chez les Giallorossi.

Cet été, le PSG souhaitait recruter un nouvel attaquant de pointe. Le club de la capitale est alors allé chercher Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais d’autres noms ont été annoncés dans le viseur de la formation parisienne, dont Romelu Lukaku. Dans l’impasse à l’Inter et n’étant plus vraiment désiré à Chelsea, le Belge s’est finalement dirigé vers l’AS Roma.

Imité par un attaquant du PSG, il répond après son transfert https://t.co/jlkUOrlbvF pic.twitter.com/b4ytYRyRzH — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Annoncé au PSG, Lukaku brille à l'AS Roma

Et son choix s’est avéré être bon. Depuis le début de saison, l’attaquant de 30 ans brille chez les Giallorossi . Si l'AS Roma ne pointe qu’à la dixième place en Serie A, Romelu Lukaku a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises en championnat, le tout en six rencontres. Il également inscrit deux buts en deux matchs en Europa League, portant son total à 7 réalisations en huit parties.

Une «relation spéciale» avec Mourinho ?