Il snobe le PSG pour Mourinho et jubile !

Pierrick Levallet

À la recherche d'une porte de sortie cet été, Romelu Lukaku était dans le viseur du PSG. Mais finalement, l'attaquant de 30 ans a choisi de rester en Serie A et a signé à l'AS Roma. Il ne semble pas regretter d'avoir rejoint José Mourinho, avec qui il partage une relation très particulière.

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne débarquent dans la capitale, le PSG multipliait les pistes sur le mercato pour se trouver son buteur. De nombreux noms ont été annoncés, dont celui de Romelu Lukaku. N’étant plus désiré à Chelsea et étant dans une impasse à l’Inter, le Belge se cherchait une porte de sortie. Finalement, c’est à l’AS Roma que l’attaquant de 30 ans a signé. Et il ne semble pas mécontent d’avoir rejoint José Mourinho.

Deschamps interpelle cette recrue du PSG https://t.co/Hp5VwxpaNx pic.twitter.com/FNuc4vxDK8 — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«J’ai une relation spéciale avec lui»

« J’ai beaucoup travaillé cet été. Beaucoup de gens ont parlé de moi, je ne parle pas et je montre ce que je vaux sur le terrain. Mourinho ? J’ai une relation spéciale avec lui, il connaît ma famille. Je crois en lui et vice versa » a indiqué Romelu Lukaku dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Lukaku flambe à l'AS Roma