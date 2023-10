Annoncé au PSG, Mourinho dévoile sa prochaine destination

La rédaction

Actuellement à la tête de l'AS Roma, José Mourinho pourrait ne pas terminer la saison en Italie. Le Portugais serait un siège éjectable, malgré ses deux dernières victoires. En conférence de presse, le Special One s'est prononcé sur son avenir et en a profité pour lâcher quelques indices sur son avenir.

José Mourinho a été cité dans le viseur du PSG. C'était cet été, lorsque les recherches pour remplacer Christophe Galtier se sont intensifiées. Le Special One avait été annoncé comme une cible du Qatar. Finalement, le poste est revenu à Luis Enrique. Quant à Mourinho, il est resté en place à l'AS Roma, malgré des offres XXL.

Mourinho était revenu sur son été agité

« Nous parlons d'une situation hypothétique et je n'aime pas parler de cela. Si cela ne s'est pas produit, je ne peux pas vous donner de réponse. (...) Pendant les vacances, j'ai reçu l'offre d'emploi la plus importante et la plus folle de l'histoire du football et je l'ai refusée au nom de mes joueurs, de mes supporters et de mon propriétaire » avait lâché Mourinho il y a quelques jours. Et l'avenir du Portugais fait toujours l'objet de spéculations.

« C'est quelque chose que je ferai certainement »