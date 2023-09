Avoir avoir recalé le PSG, Mourinho révèle «une offre folle»

Hugo Chirossel

En juin dernier au moment où le PSG était à la recherche du remplaçant de Christophe Galtier, le nom de José Mourinho avait été évoqué. Mais finalement, le Special One est resté à l’AS Rome et le club de la capitale s’est attaché les services de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien portugais est revenu sur son mercato et a annoncé qu’il avait refusé l’offre « la plus folle de l’histoire du football » cet été.

Après le départ de Christophe Galtier, plusieurs entraîneurs avaient été annoncés dans le viseur du PSG, notamment celui de José Mourinho. Ce dernier a finalement décidé de rester à l’AS Rome, où il vit un début de saison compliqué et où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Il s’est justement exprimé sur son avenir ce samedi en conférence de presse, avant de jouer à Frosinone dimanche.

«J'ai reçu l'offre d'emploi la plus importante et la plus folle de l'histoire du football»

José Mourinho a refusé d’évoquer une potentielle prolongation de contrat et a déclaré avoir rejeté une offre très importante cet été : « Nous parlons d'une situation hypothétique et je n'aime pas parler de cela. Si cela ne s'est pas produit, je ne peux pas vous donner de réponse. (...) Pendant les vacances, j'ai reçu l'offre d'emploi la plus importante et la plus folle de l'histoire du football et je l'ai refusée au nom de mes joueurs, de mes supporters et de mon propriétaire. Trois mois plus tard, il semble que je sois un problème et je ne l'accepte pas. Je ne lis ni n'entends la télévision, mais j'ai des amis, des joueurs, des collaborateurs, des gens qui me font obtenir certaines choses et je ne l'accepte pas », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TMW .

