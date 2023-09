Neymar, Messi… Il annonce «une folie» du PSG !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a décidé de mettre véritablement en place un nouveau projet sportif. Davantage axé sur le collectif, ce projet parisien semble porter ses fruits en ce début de saison. Paris a ainsi tourné une page de son histoire récente avec les départs de stars comme Neymar ou encore Lionel Messi. L’ancien joueur Loris Arnaud, cette ancienne stratégie du PSG ne fonctionnait pas.

Ces deux dernières années, le PSG affichait un des trios d’attaque les plus menaçants du monde entier. Avec Kylian Mbappé, Neymar, et Lionel Messi, le club parisien espérait enfin aller chercher la première Ligue des Champions de son histoire. Mais après deux éliminations consécutives en 8èmes de finale dans cette compétition, ce projet n’aura été composé que de déceptions.

«Unique», un phénomène a échappé au PSG ! https://t.co/vq4WDfV6SX pic.twitter.com/a38BsUirBJ — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Le PSG a laissé partir plusieurs vedettes cet été

Avec la vente de Neymar vers Al-Hilal contre 90M€, ainsi que la non-prolongation de Lionel Messi (parti depuis à l’Inter Miami), le PSG a souhaité prendre un nouveau départ. Désormais, le club de la capitale mené par l’expérimenté Luis Enrique souhaite retrouver certaines valeurs oubliées avec le passage de grandes vedettes à Paris. Dimanche dernier, le PSG a d’ailleurs prouvé face à l’OM (victoire 4-0), que même sans Kylian Mappé, les Parisiens étaient capables d’afficher un haut niveau de performance.

« Ça ressemblait plus à du marketing »