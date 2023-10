Zidane a bouclé le transfert d’une star au Real Madrid

La rédaction

En 2003, David Beckham quittait Manchester United pour rejoindre le Real Madrid. Si ce transfert a été rendu possible, c'est notamment grâce à Zinédine Zidane, qui avait rejoint la capitale espagnole deux ans plus tôt. Après un match entre la Casa Blanca et les Red Devils durant la saison 2002/2003, le Français lui avait demandé de signer, ce qui avait touché l'international anglais.

Les Galactiques. Tel était le surnom de la formidable équipe bâtie par le Real Madrid. Un groupe au sein duquel on pouvait retrouver Figo, Ronaldo, Zinédine Zidane ou encore David Beckham. Si l'international anglais a décidé de s'engager avec le Real Madrid, il le doit à Zinédine Zidane.

Zidane a convaincu Beckham

Après un quart de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester United en 2003, Zinédine Zidane avait décidé de se diriger vers David Beckham. La suite est racontée par le Spice Boy lors d'un documentaire sur Netflix.

« J'adore ce moment »