Mercato : Zidane aurait recalé l’OM !

Arnaud De Kanel

Suite à la démission de Marcelino, Pablo Longoria s'est retrouvé dos au mur et esseulé. Le président de l'OM devait agir au plus vite pour trouver un successeur à son compatriote. Après avoir tâté le terrain auprès de l'entourage de Christophe Galtier, c'est finalement Gennaro Gattuso qui a décroché le poste. Malgré tout, Longoria aurait bel et bien tenté le coup Zinédine Zidane.

L'OM doit faire face à une grosse période de crise ces dernières semaines. Effrayé par le défi qui l'attendait, Marcelino, arrivé durant l'été, a démissionné après 5 petites journées de championnat. Après l'intérim de Jacques Abardonado, Pablo Longoria souhait que le nouveau coach de l'OM soit présent pour la rencontre face à Monaco. Le président de l'OM s'est donc rabattu sur Gennaro Gattuso, notamment après avoir essuyé le refus de... Zinédine Zidane !



Zidane refuse l'OM

Personne ne l'avait vu venir. Alors que l'OM est en pleine crise, Pablo Longoria aurait proposé le poste d'entraineur à Zinédine Zidane d'après les informations de Mundo Deportivo . Inquiet par rapport à l'instabilité du club, le natif de Marseille aurait repoussé l'offre du dirigeant olympien. Pour France Bleu Provence , l'hypothèse de voir Zidane sur le banc dans un futur proche n'est pas encore totalement exclue. En effet, le média avance que Zizou pourrait débarquer avec l'Arabie saoudite en cas de rachat. Mais pendant ce temps, Pablo Longoria a donc choisi Gennaro Gattuso. Il s'est expliqué sur ce choix jeudi dernier en conférence de presse.

Gattuso pour oublier Zidane