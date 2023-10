Mercato : Il a signé avec son «idole» à l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé les signatures d'Iliman Ndiaye et de Pierre-Emerick Aubameyang, entre autres. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, l'attaquant sénégalais a fait part de son immense bonheur d'évoluer avec le Gabonais, qui est son idole, à Marseille.

Pour renforcer l'effectif de l'OM, Pablo Longoria a frappé un grand coup sur le marché cet été. En effet, le président marseillais a recruté un grand nombre de joueurs, et notamment Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang.

Ndiaye est tombé sous le charme d'Aubameyang

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Iliman Ndiaye s'est enflammé pour sa cohabitation avec Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. L'international sénégalais a même avoué que l'attaquant gabonais était « comme une idole » pour lui.

«C'est comme mon idole»