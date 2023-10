Le PSG s'en débarrasse, il est aux anges

Thibault Morlain

De retour d'un prêt à la Juventus, Leandro Paredes n'entrait pas dans les plans du PSG cet été. L'Argentin a alors été invité à se trouver un nouveau club et il a fini par retourner en Italie. Paredes s'est alors engagé avec l'AS Rome, où il avait déjà joué plus tôt dans sa carrière. Et aujourd'hui, le voilà plus heureux que jamais dans la capitale italienne.

Concerné par le grand ménage du PSG cet été, Leandro Paredes a fait ses valises. Luis Enrique ne comptant pas sur lui, l'Argentin s'en est allé, retrouvant à cette occasion l'AS Rome. Ancien joueur du club de la Louve, Paredes a donc fait son retour à Rome. Pour son plus grand bonheur...

« Je me sens très heureux d'être ici »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Leandro Paredes a exprimé à quel point il est content d'être à Rome actuellement. L'ancien joueur du PSG, qui retrouve la capitalie italienne après son départ en 2017, a alors lâché : « J'ai trouvé une Rome très changée et je me sens très heureux d'être ici ».

« J'aime Rome »