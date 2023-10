Après son transfert au PSG, il s'enflamme totalement

Thibault Morlain

Cet été, beaucoup de choses ont changé au PSG, que ce soit au sein de l'effectif, mais aussi sur le banc de touche. En effet, Christophe Galtier a dû faire ses valises et pour le remplacer, c'est Luis Enrique qui est arrivé au PSG. Cela fait maintenant quelques mois que l'Espagnol est là et il ne regrette visiblement pas son choix.

Le Barça B, l'AS Rome, le Celta Vigo, le FC Barcelone, l'Espagne... Luis Enrique en a connu des bancs de touche durant sa carrière d'entraîneur. Et voilà qu'il faut désormais ajouter le PSG à cette liste. En effet, l'Espagnol a remplacé Christophe Galtier aux commandes du club de la capitale cet été. Une nouvelle expérience qui ravit déjà au plus haut point Luis Enrique.

Luis Enrique lance un avertissement à une star du PSG https://t.co/BIrYhrZPrU pic.twitter.com/V8O59i8RkS — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Arrivé au PSG, Luis Enrique est heureux

C'est le 5 juillet dernier que le PSG a officialisé l'arrivée de Luis Enrique. Depuis, l'Espagnol nage visiblement en plein bonheur. Plus heureux que jamais à la tête du club de la capitale, Luis Enrique se réjouirait d'avoir signé au PSG, selon les informations du Parisien .

Il profite à Paris

Comme le précise le quotidien régional, en signant au PSG, Luis Enrique peut assouvir ses ambitions collectives et personnelles. Si l'Espagnol profite de son expérience à la tête du club de la capitale, il passe également du bon temps avec sa famille à Paris, profitant notamment des bonnes adresses parisiennes.