Un transfert historique est bouclé au RC Lens, l’entourage dévoile tout

Cet été, le RC Lens cassait sa tirelire pour attirer Elye Wahi, ciblait par plusieurs clubs étrangers dont Chelsea. L’ancien attaquant montpelliérain a été le grand artisan de la victoire des siens contre Arsenal (2-1) mardi soir avec un but et une passe décisif à son crédit. Invité de RMC après la rencontre, son frère est revenu sur son transfert.

35M€. C’est le montant déboursé par le RC Lens, bonus compris, pour attirer Elye Wahi dans ses rangs lors du mercato estival, soit le plus gros transfert de son histoire. Un achat que ne regrettent les Sang et Or ce mercredi au lendemain de l’exploit en Ligue des champions contre Arsenal (2-1), l’attaquant de 20 ans ayant inscrit un but et délivré une passe décisive pour Adrien Thomasson. Invité de l’ After Foot après la rencontre, son frère est revenu sur son transfert dans le nord de la France.

«Ce n’est pas possible» : Le RC Lens se lâche après son exploit ! https://t.co/8LWCKLemkd pic.twitter.com/w3NW23CErV — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« Ça s’est fait à la dernière minute »

« Lens, ça s’est fait à la dernière minute, ce n’était même pas dans les startings blocks (au début du mercato), il y avait d’autres clubs , raconte Herman Wahi. On aimait Lens parce qu’il y a la famille en France, et il fallait encore continuer la formation en France. C’est la patience et il a compris le projet. Lens est une ville formidable, la région aussi. Il ne manque de rien, il va continuer à travailler pour être encore exceptionnel sur le terrain. »

« Je suis convaincu que Lens n'a pas fait un mauvais choix en portant son regard sur Elye Wahi »