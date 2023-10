Un joueur de Deschamps dit tout sur son transfert au RC Lens

La rédaction

A 29 ans, Brice Samba est au sommet de sa carrière. Le portier du RC Lens confirme son excellente saison, ce qui lui permet, aujourd'hui, d'être régulièrement appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Mais le portier est passé proche de la catastrophe au début de sa carrière. Son retour en Ligue 1 lui a permis de tourner la page et surtout de se racheter.

Une carrière en montagnes russes. Aujourd'hui au top avec le RC Lens, Brice Samba a connu un début de carrière fulgurant, qui a subi un coup d'arrêt lors de son passage à l'OM entre 2013 et 2017. Le gardien s'est vu trop beau et il en a payé le prix. Remercié par la formation marseillaise en 2017, le portier a dû s'exiler pour retrouver du temps de jeu. Arrivé dans la peau d'un parfait inconnu à Nottingham Forrest en 2019, Brice Samba s'est révélé en Angleterre, jusqu'à devenir la coqueluche de la formation.

Brice Samba a loupé ses débuts en Ligue 1

Lors d'un entretien accordé à Canal + , Brice Samba est revenu sur sa carrière et notamment sur ses déboires à l'OM. « Quand je sors du centre de formation du Havre, tout se passait bien. J’arrive à Marseille à 18 ans, on me promet la succession de Mandanda, donc pour moi, c’est la suite logique. Mais à un moment donné, on se rend compte qu’il faut aller chercher les choses, que l’on ne va rien me donner. Je pensais, peut-être, que les choses allaient arriver rapidement. En fait, je me suis totalement trompé » a lâché l'actuel portier du RC Lens.

« Mon retour en Ligue 1 ? C’est une revanche »