Il l’avoue, il était proche de quitter le RC Lens

Hugo Chirossel

Courtisé par de nombreux clubs lors du dernier mercato hivernal, Kevin Danso a finalement décidé de rester au RC Lens, où il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027. Il a malgré tout pensé à un départ cet été, notamment du côté de Naples. Après mûre réflexion, l’international autrichien a choisi de poursuivre son aventure avec les Sang et Or.

Comme l’ont fait Seko Fofana et Loïs Openda, Kevin Danso aurait lui aussi pu quitter le RC Lens cet été. Le défenseur âgé de 25 ans était dans le viseur de plusieurs clubs et la tentation de partir était grande. Il a finalement fait le choix de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027 avec le club qu’il avait rejoint en 2021 en provenance d’Augsburg.

Le Real Madrid remplace Benzema, c’est une surprise ! https://t.co/6MEEvaMxGX pic.twitter.com/SbIlnrLdBq — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«Beaucoup de clubs ont été intéressés»

« Comme je sortais d'une super saison, beaucoup de clubs ont été intéressés (notamment Wolverhampton et Brentford en Angleterre) mais pour moi, l'étape suivante, c'est aller dans un club de Ligue des champions et on la dispute avec Lens. Je n'avais donc pas vraiment de raison de partir, sauf si c'était vraiment le club que tu ne peux pas refuser », a expliqué Kevin Danso, dans un entretien accordé à L'Équipe . Il a tout de même avoué que l’intérêt de Naples avait failli le faire craquer.

«J'ai été écartelé entre les deux»