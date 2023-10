Le PSG avait d'autres plans pour le transfert de Messi

La rédaction

Arrivé en 2021, Lionel Messi sera donc resté deux ans au PSG. Une période qui n'a d'ailleurs pas été simple pour l'Argentin. Désormais aux Etats-Unis, à l'Inter Miami, La Pulga retrouve le sourire, elle qui aurait très bien pu continuer au PSG. En effet, il était question d'une prolongation pour Messi. Ça a d'ailleurs été confirmé du côté de Miami.

Après le FC Barcelone et le PSG, Lionel Messi connait un troisième club dans sa carrière : l'Inter Miami. A 36 ans, La Pulga a décidé de rejoindre les Etats-Unis, mais ça aurait pu se passer différemment cet été. En effet, différentes options s'offraient à Messi. Annoncé de retour au FC Barcelone ou encore en Arabie Saoudite, le septuple Ballon d'Or aurait très bien pu continuer au PSG...

« La prolongation que voulait le PSG »

Co-propriétaire de l'Inter Miami, Jorge Mas est revenu pour Marca sur l'arrivée de Lionel Messi. Il a alors avoué : « En étant le meilleur joueur du monde, il y avait beaucoup de concurrence. Pas seulement avec la prolongation que voulait le PSG, le possible retour à Barcelone et les offres d'Arabie Saoudite. Les mois ont été intenses. Il y a eu de multiples réunions à Rosario, Barcelone, Madrid, Paris, Miami, Doha ... ».

« Ça a été 4 ans et demi à convaincre Lionel »