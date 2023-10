Mercato : Une autre légende bientôt transférée avec Messi ?

Alexis Brunet

Cet été, Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami. L'Argentin s'éclate en MLS, et il a été rejoint par de nombreux amis comme Sergio Busquets, ou bien Jordi Alba. Mais prochainement c'est peut-être un ancien rival de septuple Ballon d'Or qui pourrait débarquer à Miami. En effet, David Beckham essayerait de faire venir Luka Modric dans son club.

L'aventure de Lionel Messi au PSG s'est quelque peu mal passée. L'Argentin a donc fait le choix cet été de quitter le club parisien. Le champion du monde n'évolue désormais plus en Europe, car il a pris la direction de l'Inter Miami.

Beckham tente d'attirer Modrić

À Miami, Messi a été rejoint par Sergio Busquets, ou bien Jordi Alba. Mais il est possible qu'un ancien rival de l'Argentin le rejoigne aussi. D'après Pedrag Mijatovic, ancien dirigeant du Real Madrid, qui s'est confié à l'émission « Carussel Deportivo » , de la chaîne de télévision Cadena Ser , David Beckham se serait rendu en Croatie lors de la trêve internationale. Le but de cette visite était simple, rencontrer Luka Modrić, et le convaincre de rejoindre son club, l'Inter Miami.

Modrića refusé l'Arabie saoudite