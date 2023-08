Mercato : Il dit oui au RC Lens et lâche ses vérités

Thibault Morlain

A l'instar de Seko Fofana et Loïs Openda, Kevin Danso aurait lui aussi pu quitter le RC Lens cet été. Courtisé notamment par Naples, l'Autrichien a fait finalement le choix de rester chez les Sang et Or. De plus, le défenseur central de Franck Haise a prolongé à Lens. Un choix fort sur lequel Danso est d'ailleurs revenu.

Le dicton jamais deux sans trois aurait pu être terrible pour le RC Lens. En effet, après Seko Fofana et Loïs Openda, c'est Kevin Danso qui aurait pu faire ses valises. Leader défensif de Franck Haise, l'Autrichien était vivement courtisé par Naples, à la recherche du successeur de Kim Min-jae, parti au Bayern Munich. Mais voilà que Danso n'a finalement pas cédé aux sirènes italiennes, préférant poursuivre son aventure au RC Lens et d'allonger son contrat puisqu'il a prolongé jusqu'en 2027.

« La bonne décision de rester ici »

A l'occasion d'un entretien accordé à Kicker , Kevin Danso est revenu sur cet intérêt de Naples et sa prolongation au RC Lens. L'Autrichien a d'abord expliqué : « J'ai toujours souligné que je me sentais très bien à Lens. Nous avons un grand entraîneur ici et le club me convient vraiment. J'ai beaucoup évolué en deux ans à Lens, donc je pense que c'est la bonne décision de rester ici. (...) Naples ? J'ai remarqué qu'il y avait des parties intéressées et j'en suis très honoré et heureux. C'est toujours une confirmation de vos performances. Mon frère, qui est aussi mon conseiller, s'occupe de tout le reste. J'ai pris la décision consciente de rester ici et j'apprécie vraiment que Lens ait tant tenu à me garder. Nous sommes en préparation et je me concentre pour pouvoir construire sur nos performances de la saison dernière ».

« Je veux faire le pas vers un plus grand club à un moment donné »