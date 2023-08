L'ASSE attend un transfert à 15M€, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'ASSE ait bouclé son transfert définitive en levant son option d'achat estimée à 2M€, Niels Nkounkou souhaite partir et n'a pas manqué de le faire savoir publiquement. Cependant, les Verts se montrent très exigeants pour le transfert du natif de Marseille et auraient repoussé une offre de 8M€, attendant 15M€. Une situation qui agace Denis Balbir.

Arrivé sous la forme d'un prêt lors du précédent mercato d'hiver, Niels Nkounkou a largement contribué à l'excellente seconde partie de saison réalisée par l'ASSE qui a finalement acté son maintien en Ligue 2. Au point que les Verts aient levé son option d'achat estimée à 2M€. Cependant, le joueur formé à l'OM s'était vu promettre un départ, qui permettait à l'ASSE de réaliser une jolie plus-value. Mais alors que le joueur s'est plaint publiquement d'être retenu par l'ASSE, la situation n'évolue pas ce que regrette Denis Balbir.

«Je ne comprends pas la manière dont le dossier est géré»

« Sur le dossier Niels Nkounkou, je ne comprends pas la manière dont le dossier est géré. Si le joueur a beaucoup apporté en fin de saison dernière avec ses buts dans le final et son apport offensif, je ne comprends pas comment on peut s'asseoir sur 8M€ (ou 6+2) pour un joueur comme Nkounkou. Je ne comprends pas les attentes de la direction car je ne suis pas certain que le joueur vaille non plus 15M€. J'ai du mal à comprendre qu'on s'acharne sur un joueur qui a clairement envie de partir et qui a dit avant même le Mercato qu'il était là pour dépanner. J'ai du mal à comprendre qu'on cherche à conserver un joueur contre son gré. Encore plus quand il y a des offres qui paraissent satisfaisantes... », écrit-il dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d'analyser le revers de l'ASSE contre Grenoble pour son premier match de la saison en Ligue 2.

