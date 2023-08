Le RC Lens perd ses stars, le vestiaire vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a perdu gros lors de ce mercato estival. Ses deux fers de lance, Loïs Openda et Seko Fofana, se sont envolés vers d'autres cieux juste avant le retour du club nordiste en Ligue des champions. Deux départs, qui ont surpris certains membres du vestiaire lensois comme Jonathan Gradit.

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille s'attendait à être sollicité durant cette période de mercato. Le but était d'éviter une vague de départs. Celle-ci a finalement été contenue, mais le club nordiste n'est pas ressorti de cette première partie de mercato. Loïs Openda et Seko Fofana ont décidé de voguer vers d'autres horizons (respectivement au RB Leipzig et à Al-Nassr), à quelques semaines des débuts du RC Lens en Ligue des champions. Comme l'a confié Jonathan Grandit, le départ de Loïs Openda a été le plus surprenant.

Mercato : Jackpot de 118M€ pour le RC Lens https://t.co/tz6xXZi4zK pic.twitter.com/qtjsyjK1q2 — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

« C'est comme si un membre de la famille était parti sans prévenir »

« Loïs, c'est comme si un membre de la famille était parti sans prévenir les autres. Je ne pense pas que l'on sera moins forts. Ce sont deux joueurs très importants. Mais le collectif et le club passent avant les individualités. Il nous permettra de continuer à faire ce que l'on fait très bien, depuis que l'on est remontés en Ligue 1. Il ne faut pas oublier que Loïs avait connu un passage à vide et que Wesley Saïd avait bien pris le relais » a confié le joueur du RC Lens lors d'un entretien accordé à L'Equip e.

« Ce sont deux grosses pertes pour nous »