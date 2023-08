PSG : Le prochain club de Neymar déjà identifié

Thibault Morlain

Si Neymar est aujourd'hui un joueur du PSG avec qui il a un contrat jusqu'en 2027, son avenir pourrait s'écrire bien loin du club de la capitale. En effet, le Brésilien aurait des envies d'ailleurs, mais encore faut-il trouver preneur pour pouvoir faire ses valises. Plusieurs destinations ont alors été évoquées pour Neymar, mais voilà qu'une seule solution semblerait tenir la route. Explications.

Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Neymar d'animer le marché des transferts. En effet, le joueur du PSG voudrait s'en aller selon certains et d'autres annoncent que le club de la capitale ne serait pas conte se séparer de son numéro 10. Malgré un contrat jusqu'en 2027 liant Neymar et le PSG, l'heure de la séparation pourrait donc avoir sonné. Reste maintenant à savoir où rebondira l'ancien joueur du FC Barcelone...

PSG : Réunion annoncée pour le transfert de Neymar ? https://t.co/xc6xeSYele pic.twitter.com/vo7nlgFrRP — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Neymar attendu à Barcelone

Où jouera donc Neymar cette saison ? Après avoir longtemps fait le forcing pour retourner au FC Barcelone, le Brésilien est de nouveau annoncé chez les Blaugrana. D'ailleurs, dans le vestiaire de Xavi, on ne dit pas non à Neymar. En effet, pour El Desmarque , Frenkie De Jong a confié : « Est-ce que j'aimerais que Neymar revienne ? C'est un sujet qui concerne la direction et le club. La seule chose que je peux dire c'est que pour moi, Neymar est un joueur de grande qualité, l'un des meilleurs au monde. Si un joueur comme lui peut venir dans notre effectif, il est le bienvenu ».

L'Arabie Saoudite après le PSG ?