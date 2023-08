Mercato : L’OM signe une nouvelle star, il s’enflamme 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est un fait, l’OM connaît un mercato estival 2023 relativement agité avec un certain nombre de nouvelles recrues. De bon augure dans sa volonté de performer en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des Champions, et Djibril Cissé s’enflamme pour le recrutement marseillais et notamment la signature de Pierre-Emerick Aubameyang.

Avec les recrutements de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye, l’OM change de visage cet été, et le président Pablo Longoria a souhaité renouveler une bonne partie de son effectif afin d’offrir un groupe compétitif à Marcelino. Mais ce mercato sera-t-il à la hauteur des ambitions de l’OM?

L’OM relance un vieux dossier, il a sa réponse https://t.co/UkVEzCVKLx pic.twitter.com/eyrKGOnWZs — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

« Ce sont des valeurs sûres »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Djibril Cissé a donné son point de vue sur ce recrutement estival de l’OM et semble déjà emballé : « Je suis assez content du recrutement, je trouve que Pablo Longoria a recruté intelligent et bon, surtout. Sarr, Aubameyang, Kondogbia, ce sont des valeurs sûres. Ils étaient plus en difficulté dans leur club mais ça ne me dérange pas parce qu’un bon joueur reste un bon joueur », lâche l’ancien buteur de l’OM.

Cissé valide Aubameyang