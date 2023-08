Un transfert vire au fiasco, il interpelle l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier pour la somme record de 32M€, Vitinha peine pour l’instant à confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Mais Djibril Cissé, ancien buteur du club phocéen, vole au secours du Portugais et assure sa défense.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM n’avait pas hésité sa tirelire et à battre son record historique d’achat avec l’arrivée de Vitinha, recruté de Braga pour 32M€. Un deal relativement prometteur sur le papier, mais depuis sa signature à l’OM, le jeune buteur portugais de 23 ans n’est jamais parvenu à trouver son rythme de croisière, et n’a inscrit que 2 buts en 14 apparitions en Ligue 1. Un rendement très éloigné des espoirs suscités par un tel investissement sur le marché des transferts, mais Vitinha peut compter sur un soutien de taille…

Cissé défend Vitinha

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE sur le malaise Vitinha à l’OM, Djibril Cissé assure la défense du buteur lusitanien : « Mais moi je l’aime bien ! C’est dur de marquer des buts et il faut savoir être patient. Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai eu des débuts compliqués. Au Pana aussi, j’ai mis un but au premier match puis je n’ai pas marqué pendant 5, 6 matches. Il y a des périodes comme ça », explique l’ancien buteur de l’OM.

« Il faut lui laisser le temps »