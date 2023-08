Le PSG vise un phénomène, clash en vue ?

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG pourrait connaître de nouvelles recrues après avoir d’ores et déjà dynamité le mercato estival. Avec les possibles départs de Kylian Mbappé et de Neymar, le club parisien pourrait recruter un nouvel ailier. Alors que le jeune prodige du Barça Ansu Fati aurait été proposé au club parisien, les dernières déclarations de l’entraîneur Xavi à son égard auraient fortement déplu à l’entourage du joueur.

Depuis le début du mercato estival, le PSG a tenté plusieurs coups. Le club parisien a officialisé de nombreuses arrivées, et par le biais de son nouvel entraîneur Luis Enrique, espère pouvoir démarrer un nouveau cycle cette saison. Nouveau cycle dans lequel le club de la capitale pourrait voir Kylian Mbappé et Neymar quitter rapidement Paris.

Le PSG pourrait recruter un ailier dans les prochaines semaines

Car si Kylian Mbappé est activement convoité par le Real Madrid, Neymar serait également sur le départ. Selon les informations de l’Équipe , le Brésilien aurait demandé son transfert cet été. Ainsi, malgré l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé à Paris, le PSG pourrait rapidement se trouver limité au poste d’ailier. Comme nous vous le révélions le 31 juillet, le club parisien a rehaussé son offre pour l’ailier lyonnais Bradley Barcola qui en cas de départ, souhaite rejoindre le PSG.

« Ansu Fati ? On verra »