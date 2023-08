PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est amené à un jour arborer la tunique du Real Madrid. Poussé vers la sortie par le PSG, Mbappé refuserait toujours de partir cet été. Pour autant, le club merengue se préparerait à toute éventualité. Explications.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Depuis qu’il a été écarté du groupe parisien pour la tournée estivale asiatique pour préparer la saison du PSG, il est constamment question de son éventuel transfert. Que ce soit à Al-Hilal, à Chelsea, à Liverpool et surtout au Real Madrid, grand favori du dossier et ce, depuis des années, Mbappé fait le tour des médias, mais refuse toujours catégoriquement de partir à un an de la fin de son contrat au PSG.

Le Real Madrid prépare les vidéos de présentation de Kylian Mbappé...

Pour autant, le Real Madrid se préparerait à sa venue. Comme ce fut le cas pour le mercato estival de 2022, Relevo indique ce mercredi que le service communication du club merengue préparerait des vidéos de présentation de Kylian Mbappé au cas où il venait à signer en faveur du club merengue cet été ou en 2024.

...mais ne se ferait pas d’illusion pour cet été