Mercato : Mbappé lâche une réponse à 100M€ au PSG

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. L'international français a refusé de prolonger mais entend honorer son contrat jusqu'au bout. Toutefois, le club de la capitale veut éviter un départ libre à l'été 2024. Mais la star de 24 ans aurait bien l'intention de toucher toutes ses primes.

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2024, la star de 24 ans n’a pas souhaité lever son option lui permettant de prolonger jusqu’en juin 2025. Depuis, le club de la capitale fait tout son possible pour le pousser vers la sortie afin d’éviter un départ libre à l’issue de son engagement. Mais Kylian Mbappé s’est déjà montré très clair sur ses intentions.

Mbappé a déjà donné sa réponse

« L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat » avait lancé le champion du monde 2018 lors de la cérémonie des Trophées UNFP il y a quelques semaines. Et visiblement, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de changer d’avis.

Un jackpot à 100M€ l'attend au PSG