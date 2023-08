Kylian Mbappé transféré après un clash au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis au placard depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé devrait louper le match face à Lorient samedi prochain. Le joueur de 24 ans devrait rester sur le banc des remplaçants ou en tribune durant l'intégralité de cette rencontre. Il pourra, alors, jauger la réaction des supporters parisiens. Une ambiance hostile pourrait l'encourager à accélérer sa sortie.

La tempête Kylian Mbappé continue de causer des remous au PSG. Nasser Al-Khelaïfi serait en colère contre son joueur, qui a refusé d'étirer son bail d'une saison supplémentaire. Depuis plusieurs semaines, le président du PSG fait tout son possible pour lui trouver une porte de sortie cet été et éviter de le voir partir libre l'année prochaine.

Mercato : Panique avec Dembélé, le PSG connait le verdict https://t.co/XeMfhKYN39 pic.twitter.com/lJOmyvIEEj — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Mbappé ne participera pas à la première journée de championnat

La direction du PSG active plusieurs leviers pour tenter de décourager Mbappé. La première décision radicale du club a été de l'écarter de la tournée estivale en Asie. Présent avec les lofteurs ce lundi, l'international français ne devrait pas disputer la rencontre face à Lorient ce samedi et devrait prendre place sur le banc ou en tribune.

Le PSG compte sur les supporters