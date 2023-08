Le PSG s’inspire de l’OM, Kylian Mbappé hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le feuilleton Mbappé agite le mercato. Et pour cause, l'attaquant veut partir libre alors que le PSG compte le vendre le plus rapidement possible. Dans cette optique, le club de la capitale n'a pas hésité à l'écarter de son groupe et le plaçant dans son loft garni d'autres joueurs indésirables. Une stratégie déjà utilisée par le passé par de nombreux clubs, à commencer par l'OM.

Bien décidé à se séparer de nombreux joueurs jugés indésirables, le PSG a mis en place un loft garni de joueurs bien connus à l'image de Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Colin Dagba. Mais le plus célèbre d'entre eux est évidemment Kylian Mbappé qui refuse de prolonger son contrat qui s'achève dans un an. Cette méthode, très controversée, consiste à laisser à l'écart des joueurs jugés indésirables qui s'entraînent donc en marge du groupe professionnel, durant le temps du mercato en attendant de trouver une solution. A l'OM, Pablo Longoria a également décidé d'utiliser la même méthode cet été avec Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir. Mais c'est une habitude que certains clubs de Ligue 1 ont prises depuis plusieurs années.

Mbappé - PSG : Une offre à 200M€ va partir https://t.co/J37yoUqhVU pic.twitter.com/TafjaAjwvO — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Galtier lance des lofts à l'ASSE et au PSG

Christophe Galtier est d'ailleurs un habitué de la création de lofts. Dès 2011, l'entraîneur de l'ASSE avait mis à l'écart Boubacar Sanogo, Sylvain Monsoreau et Bayal Sall. En 2017, les Verts de Christophe Galtier remettent ça et ce sont cette fois-ci Bryan Dabo, Oussama Tannane et Nolan Roux qui sont écartés du groupe. Par conséquent, le technicien français n'a pas du être étonné lorsque le PSG a remis ça sous ses ordres durant l'été 2022. Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum composaient alors ce si cher loft mis en place par Luis Campos. Lui aussi un spécialiste.

Bielsa et Campos, les spécialistes des lofts