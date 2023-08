Mbappé va contre-attaquer, le PSG peut paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours mis à l'écart par le PSG, Kylian Mbappé devrait manquer les deux premières journées de Ligue 1. Une situation qui semble donc bien partie pour durer dans le temps, mais cela pourrait pousser le clan Mbappé à réagir rapidement, quitte à envoyer le PSG devant les tribunaux.

Bien décidé à partir libre dans un an, Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat au PSG. Une situation qui a poussé le club parisien à prendre une décision radicale en écartant son attaquant vedette de la tournée estivale en Asie. Et alors que le groupe reprend l'entraînement au Campus PSG ce lundi, le capitaine de l'équipe de France sera toujours à l'écart. Selon le journaliste de AS Andrès Onrubia, si la situation n'évolue pas, le clan Mbappé pourrait bien passer aux choses sérieuses.

PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé https://t.co/BQvtsYDvEf pic.twitter.com/lY4vWutBkY — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

«Mbappé peut aller en justice»

« Si le PSG ne réintègre pas le PSG le 3 septembre, date de la fin du mercato en France, Mbappé peut aller en justice. Le seul qui aurait le pouvoir de le rappeler serait Luis Enrique, le PSG ne pourrait rien faire ou lui ordonner de le laisser dans les tribunes », explique-t-il au micro d' El Larguero , avant d'ajouter que Luis Enrique vit mal cette situation.

«Luis Enrique n'est pas à l'aise»