PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé

Alexis Brunet

Le Real Madrid est sur les traces de Kylian Mbappé depuis plusieurs années. Ce n'est un secret pour personne, l'attaquant rêve d'évoluer chez les Merengue, et cela arrivera bien à un moment ou un autre. Pour que le champion du monde débarque en Espagne dès cet été, il faudrait qu'il dise publiquement qu'il veut quitter le PSG. En effet, Florentino Pérez aurait fixé cette condition pour passer à l'offensive.

Ce lundi, les Parisiens se retrouvent au Campus PSG après trois jours de repos accordés par Luis Enrique. Mais à cette occasion, ils ne se croiseront pas tous. En effet, le groupe des indésirables s'entraînera à 10H, alors que les autres ont rendez-vous pour 17H.

Mbappé fait toujours partie des indésirables

Alors qu'il a clairement sa place à l'entraînement de 17H, Kylian Mbappé est convoqué pour 10H. En effet, il fait toujours partie des indésirables, et ce, parce qu'il refuse de prolonger son contrat avec le PSG. Paris essaye donc de mettre la pression sur son joueur, dans le but de ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an.

L'entraineur du PSG est passé à l'action pour Mbappé https://t.co/AoFVx74QyL pic.twitter.com/sNc2UbgWph — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Le Real Madrid attend que Mbappé se prononce