Mbappé : Un plan fou à 100M€ est annoncé, le PSG va halluciner

Le bras de fer se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. L'attaquant espère partir libre dans un an, tandis que le club de la capitale fait le forcing pour essayer de le vendre d'ici la fin du mercato. Néanmoins, le capitaine des Bleus n'a visiblement pas l'intention de s'asseoir sur les primes qu'il pourrait toucher en restant à Paris.

Toujours à l'écart, Kylian Mbappé devrait rater les deux premières journées de Ligue 1. Et pour cause, le PSG espère toujours vendre son attaquant qui lui espère partir libre au Real Madrid, ce qui lui permettrait de toucher une énorme prime à la signature... mais également d'autres primes au PSG. S'il reste, Kylian Mbappé récupérerait au moins 100M€ comme le souligne le journaliste de AS Andrès Onrubia.

PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé https://t.co/BQvtsYDvEf pic.twitter.com/lY4vWutBkY — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

S'il quitte le PSG, Mbappé renoncerait à 100M€

« Il ne va pas dire qu'il veut partir parce qu'il perd deux primes, qui sont de 100 millions d'euros à elles deux. On ne sait pas si c'est une stratégie pour toucher cet argent ou si c'est parce qu'il veut vraiment terminer la dernière année de son contrat », assure-t-il au micro d' El Larguero , avant de détailler le montant des primes qui l'attendent au PSG.

«Il a une prime de signature de 180M€»