OM : Un transfert à 60M€ peut débloquer le mercato

Arnaud De Kanel

Très actif depuis le début du mercato, l'OM cherche désormais à vendre plusieurs joueurs. Auteur d'une saison pleine sous Igor Tudor, Cengiz Under possède une belle valeur marchande et le club phocéen aimerait en profiter pour récupérer des liquidités et peaufiner son effectif. Un transfert à 60M€ pourrait faire accélérer les choses.

L'OM n'a pas chômé sur le marché des transferts et a déboursé 55M€ pour s'attacher les services de six joueurs. Pablo Longoria a avoué que d'autres joueurs pourraient signer mais il faudra d'abord vendre. « Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des sorties de joueurs », confiait le président de l'OM. Cengiz Under pourrait donc débloquer le mercato marseillais puisqu'il est courtisé.

Under dans l'attente pour Fenerbahçe

L'ailier turc pourrait prendre la direction de son pays cet été. Depuis plusieurs jours, il est question d'un éventuel transfert à Fenerbahce. Passé tout proche de signer, Cengiz Under attendrait désormais que la situation se décante selon L'Equipe . Pablo Longoria espère conclure le dossier assez rapidement comme il l'a rappelé en conférence de presse. « Il est encore avec nous, hier il était convoqué, il s'est entraîné normalement. Mais il y a des offres sur la table de la part de différentes équipes, on analyse le marché pour voir avec quel club on peut trouver un accord. » Un autre club se serait manifesté pour le Turc.

Under pour remplacer Malcom