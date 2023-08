Le PSG fixe un nouveau prix pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé compte bien honorer son contrat jusqu’au bout et le PSG commence à se faire une raison. C’est pourquoi selon la presse britannique, le club parisien reverrait ses ambitions financières à la baisse pour le transfert de Mbappé. A présent, il ne suffirait que de 150M€ pour rafler la mise.

En juin dernier, Kylian Mbappé communiquait au PSG par courrier sa décision de ne pas activer la clause incluse dans son contrat pour le rallonger jusqu’en 2025. De ce fait, à l’issue de la saison 2023/2024, Mbappé deviendrait alors agent libre si la situation restait inchangée. Ce que Nasser Al-Khelaïfi a affirmé lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique au début du mois de juillet : prolonger le contrat ou prendre la porte avant la fin du mercato.

Puni, Mbappé ne bronche pas

Néanmoins, Kylian Mbappé refuse de céder aux menaces de son président et du PSG, quitte à en subir les conséquences. Écarté du groupe et de la tournée asiatique pour cette raison, Kylian Mbappé camperait tout de même sur ses positions et tient tête au PSG. Au point où le club de la capitale serait prêt à revoir ses ambitions financières à la baisse pour le transfert de Mbappé.

De 200… à 150M€ pour Mbappé ?