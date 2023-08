PSG : Le Qatar sort du silence pour Neymar

Thibault Morlain

Après Kylian Mbappé, voilà que le feuilleton Neymar anime désormais le mercato. En effet, le numéro 10 du PSG pourrait lui aussi s'en aller dans les semaines à venir. Selon les derniers échos, Neymar aurait d'ailleurs informé la direction parisienne de ses envies d'ailleurs. De quoi faire réagir l'état-major parisien du côté de Doha au Qatar.

Depuis que Neymar a rejoint le PSG en 2017, il a très souvent été question des envies de départ du Brésilien. Et voilà qu'on est reparti pour un tour sur ce marché des transferts. En effet, bien que Neymar dispose d'un contrat allant jusqu'en 2027, il verrait son avenir loin du PSG. L'Equipe révélait ainsi que le joueur de Luis Enrique avait averti la direction parisienne de ses projets.

Surprise à Doha

Après 6 saisons au PSG, Neymar voudrait donc aller voir ailleurs. De quoi faire halluciner du côté du Qatar. En effet, ce mercredi, AS explique que les sources consultées du côté de Doha ont fait part de leur surprise en voyant cette information de L'Equipe sur les envies de départ de Neymar.

Neymar revenait bien au PSG

Et si cette information a généré la surprise au Qatar, c'est parce que ces dernières semaines, on avait vu les choses ses calmer autour de Neymar. En effet, avec l'arrivée de Luis Enrique, entraîneur qu'il a côtoyé à Barcelone, le Brésilien semblait plus à l'aise et était en train de retrouver ses sensations.