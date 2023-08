PSG : Une star de Barcelone répond à Neymar pour son transfert

Thibault Morlain

Entre Neymar et le PSG, le divorce pourrait être prononcé dès ce marché des transferts. Un départ du Brésilien fait de plus en plus parler et voilà qu'on l'annonce notamment de retour au FC Barcelone. Parti en 2017, Neymar retrouvera-t-il le club catalan ? Frenkie De Jong ne dit en tout cas pas non pour cela.

Tandis que le PSG cherche toujours à se débarrasser de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait également voir partir son autre star offensive : Neymar. Malgré un contrat allant jusqu'en 2027, le Brésilien se retrouverait poussé vers la sortie. De son côté, Neymar aurait lui aussi des envies d'ailleurs. Ayant toujours le FC Barcelone dans un coin de sa tête, club qu'il a quitté à l'été 2017 lors de son transfert record au PSG, le numéro 10 parisien fait parler de lui en Catalogne.

« Si un joueur comme lui peut venir dans notre effectif... »

Alors que le FC Barcelone disputait le Trophée Gamper ce mardi face à Tottenham, le cas Neymar s'est retrouvé au coeur des discussions. Ainsi, après la rencontre, El Desmarque a posé la question à Frenkie De Jong. Et le joueur du Barça a confié à propos du numéro 10 du PSG : « Est-ce que j'aimerais que Neymar revienne ? C'est un sujet qui concerne la direction et le club. La seule chose que je peux dire c'est que pour moi, Neymar est un joueur de grande qualité, l'un des meilleurs au monde. Si un joueur comme lui peut venir dans notre effectif, il est le bienvenu ».

« Neymar ? Je ne peux rien avancer »