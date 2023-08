Stupeur au PSG, Neymar a choisi son prochain club ?

Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par la direction du PSG depuis un bout de temps désormais, Neymar prendrait en considération un départ pour l’Arabie saoudite selon la presse espagnole. Si et seulement si on lui donnait la garantie de pouvoir dans la foulée de l’accord, de partir pour le FC Barcelone en prêt.

Six années après son arrivée en fanfare en provenance du FC Barcelone, Neymar serait susceptible de faire ses adieux au PSG avant la fin du mercato, soit seulement deux ans après sa prolongation de contrat qui court jusqu’en juin 2027. En effet, comme L’Équipe et Sky Sports l’ont respectivement rapporté lundi et dans la nuit de lundi à mardi, Neymar aimerait plier bagage et le FC Barcelone serait sa destination privilégiée.

Neymar sur le départ du PSG… pour le Barça ?

Néanmoins, en ce qui concerne l’information selon laquelle Neymar aurait communiqué ces dernières heures aux dirigeants du PSG sa volonté d’aller voir ailleurs, la vérité serait tout autre. SPORT a en effet démenti la tendance dessinée par L’Équipe , comme cela a été effectué par le journaliste Fabrizio Romano mardi ou par le père de Neymar en personne pour PLBrasil . Néanmoins, une folle opération pourrait prendre forme.

PSG : Voilà les quatre destinations possibles pour Neymar https://t.co/KcY3rQds1p pic.twitter.com/y1pBj5sLCR — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Le Barça contraint de recruter Neymar en prêt, le Brésilien prépare son voyage !