RC Lens : Catastrophe sur le mercato, le vestiaire sort du silence

Après une saison exceptionnelle, le RC Lens s’attendait à vivre un mercato à risque. Et pour cause, les prestations lensoises ne sont pas passées inaperçues sur le marché européen. C’est ainsi que deux cadres de Franck Haise sont partis à savoir Seko Fofana et Loïs Openda. Mais Brice Samba n’est pas inquiet pour autant.



Samba ne craint pas le mercato

« Je n’ai pas peur de ce mercato. J’ai confiance en mes dirigeants. J’en ai déjà discuté avec eux, ils ne vont pas brader les joueurs, tu peux en être sûr. Après, c’est le foot. Si de grandes équipes avec plus de moyens se présentent, il peut y avoir des offres que tu ne peux pas refuser. Un club comme Lens ne peut pas dire "non" à certaines propositions. Je suis sûr d’une chose : on aura une équipe compétitive la saison prochaine », confie le portier du RC Lens dans les colonnes de Onze Mondial .

«Quand tu es heureux quelque part, c’est bien d’y rester»