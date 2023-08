Mbappé : Le PSG frappe fort, ça fait parler en L1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé est au cœur de toutes les attentions sur le mercato. Il faut dire que le capitaine de l’équipe de France refuse de prolonger son contrat pour partir libre au Real Madrid dans un an. Une issue que le PSG refuse catégoriquement, quitte à mettre à l’écart son attaquant vedette. Laurent Nicollin, président du MHSC a d’ailleurs jugé la gestion de son homologue du PSG.

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger pour partir libre vers le Real Madrid. Une situation qui irrite le PSG qui a décidé d’écarter son attaquant vedette de sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Une situation commentée par Laurent Nicollin.

Nicollin évoque le cas Mbappé

« Moi, j’aimerais bien être dans un loft aussi doré (sourire). Il n’est pas à la cave, on ne va pas sortir les mouchoirs et pleurer sur la situation. Je ne suis pas au PSG, je ne sais pas ce qu’il s’y passe ou pas. Je m'en tamponne, ce n’est pas mon problème. C’est bien pour le football français si Mbappé reste en France, après si le PSG se sent floué et qu’ils veulent vendre le joueur, tant mieux pour Paris. Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns et des autres. On verra fin aout/début septembre quand ce sera terminé », lance le président du MHSC au micro de RMC Sport , avant d’en rajouter une couche.

