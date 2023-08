Transferts : Griezmann a déjà répondu à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces derniers jours, les appels du pied de sont multipliés à l’OM envers Antoine Griezmann, et notamment de la part de certains de ses ex-coéquipiers qui aimeraient beaucoup le retrouver au sein du club phocéen. D’ailleurs, par le passé, l’attaquant de l’Atlético de Madrid avait déjà ouvert la porte à l’OM. Explications.

Antoine Griezmann à l’OM, s’agit-t-il d’un éternel fantasme ou bien d’une piste plausible pour l’avenir, alors que l’attaquant français de 32 ans est sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atlético de Madrid ? Il semblerait qu’il ait joué un rôle important dans le transfert de son ancien partenaire, Renan Lodi, vers l’OM cet été : « Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai parlé, outre Griezmann, c'est Lucho (…) J'ai su qu'il y avait un intérêt de l'OM, mais pas que, il y avait aussi d'autres clubs. Mais je n'ai pas hésité, j'ai eu les conseils de Lucho Gonzalez et de Griezmann », a indiqué le nouveau latéral gauche brésilien de l’OM. Mais ce n’est pas tout.

Griezmann reçoit des appels du pied

Également présentés en conférence de presse ces derniers jours par l’OM, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas hésité à lancer un appel du pied à l’attaquant français afin qu’il les rejoigne : « Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l'OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain? (rires) », a d’abord lancé Kondogbia, imité ensuite par Aubameyang : « Je connais Antoine Griezmann mais ce n’est pas de mon ressort. Je peux toujours lui envoyer un message (rires) ». Et Griezmann a déjà répondu par le passé…

« Si je viens, ce sera Lyon ou Marseille »