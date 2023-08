Départ surprise annoncé, une star du PSG lâche sa réponse

Axel Cornic

Considéré comme un titulaire indiscutable, Achraf Hakimi a été annoncé proche d’un possible départ au début du mercato estival. Vraisemblablement plus heureux au Paris Saint-Germain le latéral droit marocain rêvait d’un autre club, mais son agent a finalement tenu à mettre les choses au clair, alors qu’un possible retour à l’Inter a été évoqué.

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a également fait parler de lui en ce mercato, puisqu’il aurait sérieusement songé à un départ du PSG. Il faut dire que les derniers mois du Marocain ont été très agités, tant sur le plan sportif que sur celui personnel. Avec son ami français prêt à claquer la porte, la tentation semblait être grande...

« Il a trois ans de contrat avec le PSG »

Dans son entourage on freine toutefois des deux pieds ! Intercepté à la sortie du siège de l’Inter ce vendredi, l’agent d’Hakimi s’est exprimé au sujet de son avenir au PSG. « Il aime l’Inter, mais c’est un joueur du PSG » a déclaré Alejandro Camaño, au micro de TMW . « Il a été heureux pendant cette année à l’Inter, mais tout ce que je peux dire c’est qu’il a trois ans de contrat avec le PSG ».

