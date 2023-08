PSG : Le pote de Mbappé retourne totalement sa veste

Thibault Morlain

Outre Kylian Mbappé, d'autres stars du PSG ont vu également leur avenir faire parler sur le marché des transferts. Il y a quelques semaines, il y avait de grosses interrogations concernant Achraf Hakimi. Certains annonçaient même un départ imminent du latéral marocain. Mais voilà que les choses auraient bien changé pour Hakimi au PSG.

Alors que le mercato est encore ouvert pour un mois, au PSG, ça va bouger. Dans le sens des départs, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Mais il n'y a pas que lui. D'autres stars du PSG pourraient être concernées par un départ. On pense ainsi à Marco Verratti, Neymar, Marquinhos ou encore Gianluigi Donnarumma. Et quid également d'Achraf Hakimi ?

Hakimi veut quitter le PSG ?

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi a fait l'objet de nombreuses rumeurs récemment. Il avait été annoncé que le Marocain souhaitait faire ses valises. En effet, il n'était visiblement plus très heureux à Paris, dans un climat qui n'était pas le meilleur à ses yeux, Hakimi devant notamment faire face aux accusations de viol d'une jeune femme.

L'arrivée de Luis Enrique bouleverse tout