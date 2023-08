Le PSG le sanctionne, ça fait bien rire Mbappé

Thibault Morlain

Alors que le PSG a atterri ce mercredi en Corée du Sud pour poursuivre sa tournée asiatique, Kylian Mbappé est lui toujours à Paris, s'entraînant à l'écart avec le reste des indésirables. Sanctionné par sa direction, le Français n'est donc pas avec le groupe de Luis Enrique. Mais ça ne semble pas forcément atteindre plus que cela Mbappé.

Le bras de fer dure depuis maintenant plusieurs semaines entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors que le club de la capitale n'avait pas hésité à poser un ultimatum à son joueur, qui avait envoyé une lettre à sa direction pour annoncer qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de durcir le ton. En effet, la décision a été prise de priver Mbappé de tourner en Asie. Une décision très forte, actant ainsi un peu plus le divorce entre les deux parties et rapprochant par la même occasion le natif de Bondy d'un transfert lors de ce mercato estival.

La Corée du Sud après le Japon pour le PSG

C'est donc sans Kylian Mbappé que le PSG s'est d'abord envolé pour le Japon. Le groupe de Luis Enrique, où figure d'ailleurs Ethan Mbappé, a alors disputé trois matchs amicaux, face à Al-Nassr, au Cerezo Osaka et à l'Inter Milan. Et ce mercredi, le PSG s'est rendu en Corée du Sud où un match sera disputé face à Jeonbuk avant la reprise de la Ligue 1.

Mbappé a la sourire à Paris