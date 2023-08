Le PSG vire Kylian Mbappé, l’Espagne hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le bras de fer se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé, chaque fait et geste est scruté de près dans ce dossier. La dernière publication de l’international français a notamment été commentée, et c’est désormais au club de la capitale de faire parler de lui suite à une décision qui n’est pas passée inaperçue en Espagne.

Désormais dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de plier bagage et l’a fait savoir au PSG, qui a sévi. L’international français n’a pas participé à la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud et pourrait également manquer le début de saison en Ligue 1, un moyen de lui mettre la pression pour l’inciter à partir avant la fin du mercato, et ainsi permettre au PSG d’obtenir une indemnité de transfert que le club n’obtiendra pas si son numéro 7 part libre en 2024.

Une publication très commentée

Le moindre fait et geste est scruté de près dans ce dossier, qu’il vienne de Kylian Mbappé, du PSG ou bien du Real Madrid, le grand favori pour accueillir le capitaine de l’équipe de France. Ce dernier a notamment fait parler de lui ces derniers jours en publiant une série de photos sur Instagram , où l’on aperçoit sur l’une d’elles plusieurs cartes de jeux au premier plan, sur une table, avec le numéro 9 inscrit dessus, qui est toujours libre au Real Madrid.

❌👋🏻 El PSG fulmina a Mbappé de su página web pic.twitter.com/gXI1ppWiMs — Diario AS (@diarioas) August 1, 2023

Mbappé n’est plus sur la bannière de l’effectif