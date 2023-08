Transferts - PSG : Verratti a choisi son prochain club

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a refusé l'Arabie Saoudite, Marco Verratti verrait lui d'un bon oeil un départ du PSG vers le championnat saoudien. L'Italien serait d'ailleurs courtisé par Al-Hilal et Al-Ahli. Et entre les deux clubs locaux, Verratti aurait visiblement une préférence pour la suite de sa carrière.

Du côté de l'Arabie Saoudite, on pourrait continuer la razzia sur les stars du football du côté du PSG. Depuis plusieurs jours maintenant, on annonce que Marco Verratti pourrait rejoindre le championnat local et imiter Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Alors qu'on évoquait surtout un intérêt d'Al-Hilal pour Verratti, voilà qu'Al-Ahli aurait à son tour lancé l'offensive pour le joueur du PSG.

PSG : Le clan Ousmane Dembélé joue un sale tour sur le mercato https://t.co/tFQVHrPy8T pic.twitter.com/xGGOcEVbNt — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Priorité à... Al-Hilal ?

Al-Hilal ou Al-Ahli ? Marco Verratti aurait donc le choix, mais celui-ci serait déjà fait pour le joueur du PSG. En effet, selon les informations de RMC , l'Italien préférerait rejoindre le premier club cité, où on peut retrouver Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic et Kalidou Koulibaly, plutôt que le second où sont Roberto Firmino, Riyad Mahrez et Allan Saint-Maximin.

Trouver un accord avec le PSG pour Verratti

C'est donc Al-Hilal qui aurait l'avantage pour Marco Verratti. Reste encore à trouver un accord avec le PSG pour le transfert. Comme cela a déjà été révélé, les Saoudiens auraient fait une première offre de 30M€, mais à Paris, on veut plus pour lâcher Verratti.