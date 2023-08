Surprise pour Mbappé, le PSG tente un coup de poker

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG cherche désormais à se séparer de Kylian Mbappé, il a récemment été question d’un intérêt de Chelsea pour l’international français. Néanmoins, du côté des Blues, on assure ne pas être impliqué dans ce dossier. Un jeu de poker menteur dont pourrait être à l’origine le club de la capitale.

Désireux d’honorer son contrat jusqu’à terme afin de partir libre en 2024, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG, espérant plus que jamais lui trouver un point de chute avant la fin du mercato. La position du Real Madrid est évidemment scrutée de près alors que l’international français est attaché au club espagnol, mais d’autres prétendants ont été évoqués, dont Chelsea.



« Les proches de Chelsea continuent de minimiser l'éventualité d'un transfert de Mbappé »

Ainsi, il a notamment été question d’un intérêt de Todd Boehly, président de Chelsea, pour Kylian Mbappé. Néanmoins, la formation londonienne reste prudente au moment d’évoquer ce dossier. « Des sources parisiennes indiquent que Todd Boehly a été l'une des premières personnes à entrer en contact avec Nasser Al-Khelaifi au sujet de Mbappé. Pourtant, les proches de Chelsea continuent de minimiser l'éventualité d'un transfert , confie le journaliste Ben Jacobs sur CaughtOffside. Mauricio Pochettino, qui a dirigé Mbappe au PSG, a également déclaré que Chelsea avait d'autres priorités. »

Une stratégie du PSG de faire fuiter la piste Chelsea ?