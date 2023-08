PSG : Neymar lâche une grande annonce

Baptiste Berkowicz

Le PSG a achevé sa tournée au Japon par un dernier match amical ce mardi face à l'Inter Milan où les Parisiens se sont inclinés deux buts à un. Un joueur, et pas des moindres, n'a toujours pas effectué la moindre minute durant cette préparation : Neymar. Le Brésilien enchaine pourtant les entrainements collectifs ces derniers jours. Le numéro 10 du club de la capitale a déclaré qu'il se sentait bien mais qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait rejouer.

Le PSG, Luis Enrique en tête, poursuit sa préparation. À moins de deux semaines de la reprise officielle du championnat, qui aura lieu le 12 août face à Lorient, les joueurs parisiens ont disputé ce mardi leur dernier match amical au Japon. Une défaite (1-2) face à l'Inter Milan qui n'aura pas permis de voir Neymar effectuer ses premières minutes depuis le début de la préparation.

« Je me sens bien »

En l'absence de Kylian Mbappé, Neymar est la véritable star du PSG auprès des supporters japonais présents en nombre pour cette tournée du club de la capitale. Le Brésilien n'a pas joué une minute des trois matches de préparation au pays du Soleil levant. Ce mardi, après la défaite contre l'Inter Milan (2-1), il a confié qu'il se « sentait bien », dans des propos rapportés par L'ÉQUIPE . Le numéro 10 parisien a ajouté : « Mais je ne sais pas quand je vais rejouer ».

Une préparation qui se veut prudente