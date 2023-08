Coup de théâtre, le rêve de Mbappé déjà brisé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les Jeux olympiques de Paris en 2024 représente un rêve pour de nombreux athlètes, y compris pour Kylian Mbappé. Au moment de sa prolongation au PSG en mai 2022, le joueur français avait tenté de négocier une participation à l'épreuve de football. Mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Et la présence de la star parisienne est loin d'être assurée.

A 24 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du monde avec les Bleus. Mais les Jeux olympiques de Paris sont l'occasion pour lui d'inscrire un peu plus son nom dans la légende du sport français. « Oui, bien sûr que j'ai envie de représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est de quoi on a parlé dans les contours du contrat avec le club. C'est un rêve d'enfant » avait-il confié au moment de sa prolongation au PSG en mai 2022.

Mbappé à la merci de son prochain club

Mais en un peu plus d'un an, la situation a évolué. Aujourd'hui, Mbappé n'est plus en odeur de sainteté au PSG et pourrait s'engager avec le Real Madrid cet été. Or, le club espagnol n'a aucune obligation de libérer le joueur puisque cet évènement ne figure pas dans le calendrier FIFA.

Révolution avant les Jeux Olympiques de Paris