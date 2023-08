Mbappé - PSG : Il annonce son prochain club, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole est unanime. Poussé vers la sortie par le PSG, Kylian Mbappé devrait s'engager avec le Real Madrid, une fois qu'il aura perçu sa prime de fidélité à 60M€. Mais à en croire Predrag Mijatović, l'international français pourrait bien honorer son contrat et rester au sein de la capitale française la saison prochaine.

Le mariage entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pourrait être célébré cet été. Le joueur de 24 ans voudrait signer pour le Real Madrid après avoir été poussé vers la sortie par le PSG. Mais selon Predrag Mijatović, une surprise n'est pas à exclure dans ce dossier. Selon l'ancien joueur du Real Madrid, Mbappé pourrait bien rester au PSG l'année prochaine.

Mbappé prêt à rester au PSG ?

« Si, au mois d'août, il décide de partir et de renoncer à tout ce qu'il recevra l'année prochaine, peut-être qu'une porte s'ouvrira. Pour autant que je sache, la situation est assez claire, il restera une année de plus et l'année prochaine, à la fin de son contrat, il viendra au Real Madrid. Dans le football, on ne sait jamais, peut-être que la saison prochaine au PSG, s'il joue bien, il finira par renouveler son contrat. Dans l'état actuel des choses, je le vois jouer l'année prochaine au Paris Saint-Germain et non au Real Madrid » a déclaré l'international monténégrin à la Cadena Ser. A en croire Mijatović, ce feuilleton pourrait encore réserver quelques surprises.

« Les contrats farfelus et les possibilités de se faire payer très cher... »