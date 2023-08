Il lâche un message déchirant après son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Très actif sur ce marché des transferts, l’OM a bouclé sa 5ème recrue de l’été en la personne de Ruben Blanco. Prêté la saison dernière par le Celta Vigo, le gardien espagnol a fait son grand retour sur la Canebière, cette fois dans le cadre d’un transfert définitif. Blanco va donc continuer avec l’OM, mais il n’oublie pas pour autant le Celta Vigo, à qui il a tenu à faire de très beaux adieux.

A la recherche d’un deuxième gardien pour épauler Pau Lopez, l’OM a choisi de rappeler Ruben Blanco. Prêté la saison dernière par le Celta Vigo, l’Espagnol avait fait bonne impression. De quoi donc convaincre Pablo Longoria de le faire revenir, cette fois pour un transfert définitif. Ce dimanche soir, Blanco a donc signé à l’OM et à cette occasion, il a posté un message sur ses réseaux sociaux pour dire au revoir au Celta Vigo et aux fans du club espagnol.

« J’ai des souvenirs inoubliables »

« Chers fans du Celta. J’écris ces lignes avec toute mon affection pour le Celta et ses supporters pour avoir fait partie de la meilleure période de ma carrière sportive et de ma vie. Depuis que je suis arrivé au Celta en étant seulement qu’un enfant, j’ai commencé à réaliser le rêve de tous les enfants fans du Celta. J'ai des souvenirs inoubliables. En 2013, j’ai vécu des moments inoubliables. J’ai eu l’opportunité de débuter à seulement 17 ans contre Valladolid », a tout d’abord posté Ruben Blanco sur Twitter .

« Je quitte le Celta, mais le Celta ne me quitte pas »