L'OM boucle un gros transfert pour 20M€

Arnaud De Kanel

Iliman Ndiaye est sur le point se s'engager avec l'OM après plusieurs jours de négociations intenses avec Sheffield. Accueilli comme une rockstar ce dimanche soir à l'aviation générale de Marignane, va rejoindre son club de coeur contre 20M€.

Le week-end aura été décisif. Pablo Longoria n'avait pas prévu de prendre du repos et il a bien fait. Grâce à un rendez-vous décisif avec les représentants de Sheffield à Londres, le président de l'OM a bouclé la venue d'Iliman Ndiaye. L'attaquant sénégalais a débarqué tard dans la nuit afin de passer sa visite médicale pour ensuite parapher son contrat.

…this is how Olympique Marseille fans have welcomed Iliman Ndiaye ⚪️🔵✨1am at the airport, incredible passion.🎥 Exclusive video: pic.twitter.com/JTtfdvc8K7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

Un transfert à 20M€

Si l'OM n'est pas parvenu à rapatrier l'enfant du pays Jérémie Boga, le club phocéen peut tout de même se satisfaire d'avoir convaincu un ancien membre de son centre de formation de revenir. En effet, Iliman Ndiaye va bel et bien signer un contrat de 5 ans avec les Olympiens. Sheffield l'a autorisé à s'envoler pour Marseille dimanche en fin d'après-midi après que les deux clubs soient tombés d'accord pour un transfert qui devrait atteindre 20M€ avec les bonus comme le rapporte L'Equipe . Le Sénégalais passera sa visite médicale ce lundi.

Un dossier à rebondissements