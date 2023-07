L’OM boucle un transfert à 17 M€, les coulisses dévoilées

Jean de Teyssière

Il ne manque plus que l'officialisation de l'OM, mais c'est quasiment fait : Iliman Ndiaye va rejoindre le club phocéen cet été. Cela marque la fin d'un feuilleton qui aura duré plus de deux semaines et ce bras de fer entre Sheffield United semble avoir été remporté par l'OM. Attendu contre 17M€, Iliman Ndiaye va pouvoir porter le maillot de l'OM qui l'a tant fait rêver.

Toujours sans nouvelles d'Alexis Sanchez après sa fin de contrat en juin 2023, l'OM a cherché d'autres attaquants sur qui rebondir avec notamment l'arrivée récente de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce n'est pas tout car l'OM a réussi à recruter un nouveau joueur offensif de 23 ans...

Ndiaye à l'OM contre 17M€

C'est une opération qui semble avoir été rondement bien menée par les dirigeants de l'OM. Alors que de nombreuses sources affirmaient que Sheffield United se montrait gourmand pour Ndiaye et en demandait 34M€, L'Équipe annonce que hors bonus, un accord a été trouvé à hauteur de 17M€. Suite à cet accord, le club anglais a autorisé son joueur à faire le voyage jusqu'à Marseille.

Les bonus, derniers éléments qui coinçaient