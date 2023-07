Transfert à 20M€ au PSG, c'est la douche froide

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches pourrait se relancer du côté de l'AS Rome la saison prochaine. Toutefois, le club de la capitale aurait encore du mal à s'entendre avec les Giallorossi de José Mourinho. En effet, la Rome aimerait boucler un prêt, tandis que le PSG privilégierait un transfert sec à hauteur de 20M€.

Victime de blessures à répétition, Renato Sanches a vécu un véritable cauchemar lors de sa première saison au PSG. Et malheureusement pour l'international portugais, le club de la capitale ne compte pas lui donner une deuxième chance.

L'AS Rome veut un prêt pour Renato Sanches

Alors que le PSG veut se débarrasser de Renato Sanches cet été, l'AS Rome est en embuscade pour boucler sa signature. Toutefois, les deux clubs ne parviendraient pas à trouver une formule qui convienne à tout le monde sur ce dossier.

Le PSG préfère un transfert à 20M€ pour R. Sanches